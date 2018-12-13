شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "عناية للتأمين" تُقر زيادة رأسمالها بنسبة 200% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 200 مليون ريال، أو ما نسبته 200% مقارنة برأسمالها الحالي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 100 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، وذلك من خلال طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بما يعادل 20 مليون سهم.

وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 10 ملايين سهم قبل الزيادة إلى 30 مليون سهم، بمعدل زيادة قدرها 200%.

هذا وستكون قيمة الطرح 10 ريالات لكل سهم أي سيتم الطرح بالقيمة الاسمية، وستكون نسبة الزيادة (2) سهم لكل (1) سهم قائم مملوك للمساهمين المقيدين.

ووفقاً لبيان الشركة، ستكون أحقية الحصول على حقوق الأولوية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 16 ديسمبر الجاري.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تحسين مستوى هامش الملاءة المالية ودعم المركز المالي لها.

هذا واحتسبت السوق المالية نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 18.10 ريال لهذا اليوم الخميس الموافق 13 ديسمبر الجاري، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة حقوق الأولوية في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر الجاري.

يذكر أن هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) وافقتا، في الأول من نوفمبر الجاري، على طلب شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

ووافق مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في يوليو الماضي، على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 200 مليون، شريطة استيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

وأوصت إدارة عناية، في ديسمبر 2017، بزيادة رأس مال الشركة، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 3.708 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 0.728 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى الصعيد الآخر، ارتفعت خسائر الشركة قبل الزكاة بنسبة 719.14% إلى 76.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 9.30 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.