شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "دلة الصحية" تُوصي بتوزيع أرباح بواقع 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، باجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 88.5 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن التوزيعات ستكون بواقع 1.5 ريال للسهم، أو بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم، موزعة على أساس 59 مليون سهم قائم.

وقالت الشركة إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الموافق 20 ديسمبر الجاري، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح بقيمة 147.5 مليون ريال عن العام المالي 2017، بواقع 2.5 ريال للسهم، بما نسبته 25% من القيمة الاسمية للسهم، موزعة على أساس 59 مليون سهم قائم.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 32.5 مليون ريال بالربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 76.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من 2018، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 109.3 مليون ريال، مقابل صافي أرباح بلغ 231.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع 52.87%.