شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية مشروع على "الخليج للتدريب" بقيمة 17.5 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن فوزها بمشروع عملية تجهيز مركز الاتصال الموحد وغرف عمليات التوثيق بوزارة العدل.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن قيمة المشروع تبلغ 17.516 مليون ريال، علماً بأن الموعد المتوقع لتوقيع العقد سيكون في 12 يناير المُقبل.

ومن المقرر أن تكون مدة تنفيذ المشروع اثنى عشر شهراً، على أن يتم الإعلان عن العقد فور التوقيع عليه من الطرفين.

وجدير بالذكر أن الشركة فازت بالتعاون مع شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية بتوقيع عقد مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال نوفمبر الماضي، بغرض تشغيل مركز الاتصال الموحد لقطاع العمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتبلغ قيمة المشروع 17.990 مليون ريال، على أن تكون مدة تنفيذ العقد ثمانية أشهر.

وكانت الخليج للتدريب قد أعلنت، في أكتوبر الماضي، عن ترسية منافسة مشروع تشغيل مركز الاتصال الموحد لقطاع العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الإلكترونية وذلك بالتعاون مع شركة الخليج للتدريب والتعليم.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن قيمة المشروع تبلغ 18 مليون ريال، علماً بأن مدة تنفيذ المشروع تصل لثمانية أشهر.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 20.9 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 16.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 37.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 57.2%.