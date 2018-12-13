شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "دلة الصحية" توصي بزيادة رأس المال بأسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، باجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عبر منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، إلى أن رأس المال سيرتفع من 590 مليون ريال إلى 750 مليون ريال، بنسبة زيادة تبلغ 27.12%.

وبناءً عليه سترتفع أسهم الشركة من 59 مليون سهم قبل الزيادة إلى 75 مليون سهم بعد الزيادة، وذلك بتوزيع عدد 0.2712 سهم لكل سهم قائم بالشركة.

ومن المقرر استخدام 160 مليون ريال من الاحتياطي النظامي كعلاوة إصدار، بهدف الاستخدام في إصدار الرسملة.

ويتمثل الهدف من زيادة رأس المال في تدعيم رأس مال الشركة ليتوافق مع إجمالي أصولها.

هذا وستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية والذي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً.

وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 32.5 مليون ريال بالربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 76.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من 2018، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 109.3 مليون ريال، مقابل صافي أرباح بلغ 231.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع 52.87%.