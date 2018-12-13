شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "بنك الرياض" تُوصي بتوزيع 40 هللة للسهم عن النصف الثاني من 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة بنك الرياض، بجلسته المنعقدة يوم الأحد الماضي، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 1.2 مليار ريال عن النصف الثاني من عام 2018.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، إن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 3 مليارات سهم، بحصة للسهم الواحد تبلغ 40 هللة بعد خصم الزكاة، أو مايعادل 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشار البنك إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الاول من عام 2019، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية صافية بقيمة 1.110 مليار ريال عن النصف الأول من عام 2018، بحصة للسهم الواحد بلغت 0.37 ريال بعد خصم الزكاة، أو مايعادل 3.7% من القيمة الاسمية للسهم.

وحقق البنك صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 1.1 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 3.4 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 3 مليارات ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 13.2%.