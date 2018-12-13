شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" تمنح شركات تقنية عالمية ثلاثة عقود تطوير بأبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"ثلاثة عقود منفصلة بقيمة تتراوح مابين 25 و30 مليون دولار لشركات تقنية، في إطار برنامجها الخاص برقمنة عمليات معالجة الغاز، في محطات الرويس وحبشان بإمارة أبوظبي.

والشركات الثلاث هي الصينية لهندسة خطوط النفط، ونيست جاكوبز الأمريكية، وأفينير إنجنيرنج أند كونسالتانتس، بحسب صحيفة الخليج.

وستقوم تلك الشركات الثلاثة بموجب تلك العقود بتطوير مكونات محطات معالجة الغاز رقمياً من خلال نمذجة الوثائق الثنائية والثلاثية الأبعاد.

وعلى الصعيد الشتغيلي، كشف شركة "أدنوك"في مطلع الشهر الجاري عن عزمها التعاون مع شركة "إنبكس" اليابانية لإنشاء مركز لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال بدولة الإمارات وذلك بموجب اتفاقية وقعتها الشركتين.

ووقعت شركة "أدنوك" في فبراير الماضي اتفاقية مع شركة "إنبكس" اليابانية حصلت بموجبها الأخيرة على 10% من امتياز حقل زاكوم السفلي البحري.

وأعلنت الشركة الإماراتية أيضا بنهاية الشهر الماضي عن توقيعها اتفاقية امتياز مع شركة "وينترشال هولدينغ جي إم بي إتش" وذلك بالنيابة عن حكومة أبوظبي.