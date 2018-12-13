شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"أسمنت نجران":تباطؤ قطاع التشييد بالمملكة دفع حملة الصكوك للتنازل عن بعض شروطهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبدالسلام الدريبي، الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران، إن موافقة الجمعية العمومية للشركة بالتخلي عن شرطين بشأن إصدار الصكوك يعود إلى تباطؤ قطاع التشييد والعقارات بالسعودية.

وأضاف الدريبي في مقابلة مع قناة العربية، أن ذلك التباطؤ أدى إلى تراجع الطلب على الأسمنت وبالتالي تراجع أرباح شركات القطاع ومنها "أسمنت نجران" التي تكبدت خسائر في العام 2017، ونتيجة لذلك تخلفت عن السداد.

ووافق حملة صكوك "أسمنت نجران" على التنازل عن حقوقهم المستحقة بموجب الأحكام الخاصة بالصكوك البالغة قيمتها 400 مليون ريال، نتيجة لعدم التزام الشركة بالشروط المالية الواجبة في القوائم المالية لعام 2017.

وافقت الجمعية العمومية لحملة الصكوك على التنازل عن الشرط الذي ينص على ألا تتجاوز نسبة إجمالي الدين المجمع للشركة إلى الأرباح المجمعة قبل خصم الفوائد والزكاة والإهلاك والإطفاء، ثلاث مرات ونصف المرة.

كما تنازلت العمومية عن الشرط الذي ينص على ألا تنخفض نسبة تغطية الفائدة عن أربع مرات.

وبينت الشركة أن الأثر المالي المترتب على قبول حملة الصكوك بالتخلي عن شرطين اثنين من شروط الإصدار، هو زيادة في تكلفة الإقراض بـ3 ملايين ريال سنوياً.

وتعهدت الشركة برفع الهامش على الصكوك بمقدار 75 نقطة مئوية، إضافة إلى رفعه بـ25 نقطة مئوية إضافية في حال عدم العودة للالتزام بالشرطين السابقين مع بداية عام 2020.

وأكد الدريبي أن هذا الارتفاع في تكلفة الدين هو بسيط جداً، وقد أطلقت الشركة استراتيجيتها لخفض التكاليف الإجمالية.

وأشار إلى أن نتائج الشركة للربع الثالث خير دليل، حيث على الرغم من تراجع المبيعات إلا أن الشركة نجحت في تقليص الخسائر إلى 23 مليون ريال مقارنة بخسائر 31 مليون ريال في الربع الثاني.

وجدير بالذكر أن أسمنت نجران حققت صافي خسائر بلغ 65.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 10.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.