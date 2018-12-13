شكرا لقرائتكم خبر عن دريواري للأبحاث تحدد السعر العادل لـ"موانئ دبي"عند 24.7 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت مؤسسة دريواري لأبحاث صناعة الموانئ والنقل البحري السعر العادل لسهم شركة موانئ دبي العالمية المدرج بسوق ناسداك دبي عند 24.7 دولار مقابل 16.5 دولار وهو سعره الحالي.

وأشارت المؤسسة إلى أن السعر العادل الذي حددته يزيد بنسبة 15% على القيمة السوقية الحالية، وبالتالي تظل أسهم موانئ دبي العالمية جذابة للمستثمرين، بحسب صحيفة البيان.

وكشفت شركة موانئ دبي العالمية كريسنت المحدودة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في نوفمبر الماضي عن توزيع أرباح دورية بقيمة 23.4 مليون دولار.

وأقرت مجموعة موانئ دبي في مطلع سبتمبر الماضي برنامج لإصدار سندات عالمية متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، كما أقرت شركة موانئ دبي العالمية كريسنت المحدودة التابعة لها والتي أُسّست في "جزر كايمان" كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة، برنامجا لإصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.