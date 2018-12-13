شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الاحتكار.."المنافسة السعودية"تحرك دعوى جزائية ضد شركات إسمنت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر خلال الاجتماع الخامس والخمسين للمجلس والذي عقد مؤخرا قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن احتمال قيام عدد من الشركات العاملة في قطاع الاسمنت بالمشاركة في تنظيم تكتل احتكاري (كارتل) لتوزيع الحصص وتقاسم الأسواق للتأثير في الأسعار.

وأصدر المجلس عدة قرارت أخرى وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة وأبرزها أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في مجال الأثاث والتجهيزات بمخالفة نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة.

وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في مجال المقاولات بمخالفة نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة.

وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

كما أصدر المجلس قراراً بالموافقة على حفظ عدد من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمنافسة، والحالات التي أظهرت نتائج التحقيقات عدم ثبوت المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

واستعرض المجلس عدداً من التقارير، والدراسات القطاعية ونتائجها، ومن ذلك:تقرير بشأن مشروع دليل إجراءات فحص التركز الاقتصادي.

واستعرض المجلس مشروع دليل إجراءات التركز الاقتصادي الهادف إلى ضبط إجراءات عملية استقصاء وفحص طلبات التركز الاقتصادي وتمكينها وتطويرها لتكون أكثر كفاءة وفاعلية وشفافية وتماشيا مع الممارسات الدولية بما يحقق الغايات والأهداف المنوطة بالنظام واللائحة.