- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الإسمنت والحديد بالسعودية في أكتوبر الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات رسمية تباين متوسط سعر طن الإسمنت والحديد بالسعودية بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري.
وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة أن متوسط أسعار الحديد تراجعت في أكتوبر الماضي بنسبة 1.24% بمايعادل 32 ريالا للطن بالغة 2532 ريالا للطن مقارنة بنحو 2564 ريالا بنهاية سبتمبر 2018.
ويوجد في السعودية ثلاثة مصانع للحديد والصلب لديها 14 خط إنتاج، ويشكل استهلاك مصانع الحديد والصلب نحو 5% من استهلاك القطاع الصناعي والأخير يستهلك نحو 42% من استهلاك السعودية من الطاقة الأولية "الوقود واللقيم".
على الجانب الآخر أظهرت البيانات ارتفاع متوسط سعر طن الإسمنت بالسعودية خلال شهر أكتوبر من العام الجاري وبمايعادل 0.07 ريال للطن بالغا 12.4 ريال للطن في نهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة بـ نحو 12.47 ريال بنهاية سبتمبر 2018.
شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الإسمنت والحديد بالسعودية في أكتوبر الماضي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .