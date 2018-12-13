شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الإسمنت والحديد بالسعودية في أكتوبر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات رسمية تباين متوسط سعر طن الإسمنت والحديد بالسعودية بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري.

وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة أن متوسط أسعار الحديد تراجعت في أكتوبر الماضي بنسبة 1.24% بمايعادل 32 ريالا للطن بالغة 2532 ريالا للطن مقارنة بنحو 2564 ريالا بنهاية سبتمبر 2018.

ويوجد في السعودية ثلاثة مصانع للحديد والصلب لديها 14 خط إنتاج، ويشكل استهلاك مصانع الحديد والصلب نحو 5% من استهلاك القطاع الصناعي والأخير يستهلك نحو 42% من استهلاك السعودية من الطاقة الأولية "الوقود واللقيم".

على الجانب الآخر أظهرت البيانات ارتفاع متوسط سعر طن الإسمنت بالسعودية خلال شهر أكتوبر من العام الجاري وبمايعادل 0.07 ريال للطن بالغا 12.4 ريال للطن في نهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة بـ نحو 12.47 ريال بنهاية سبتمبر 2018.