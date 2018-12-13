شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين ينخفض من جديد – تحليل - 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر اللايتكوين للانخفاض بعد اختبار مقاومة القناة الهابطة يوم أمس، والتي يلتقي عندها المتوسط المتحرك 50 ليضيف مزيد من القوة إليها، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل سلبي الآن.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لمواصلة الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 20.00 ثم 13.00 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 26.00 مطلوب لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 26.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط