شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل ضمن نموذج هابط – تحليل - 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الريبل الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي هابط، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية واضحة الآن.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.24 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات دون 0.42 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.20 والمقاومة 0.35
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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