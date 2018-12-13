شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الإيثريوم دون دعم العلم الهابط المكسور سابقاً، ليبقى التأثير السلبي لهذا النموذج فعالاً، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار استهداف مستويات 74.00 ثم 60.00 بشكل رئيسي. المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يقدمان إشارات سلبية تدعم الانخفاض المتوقع، والذي يشترط استمراره الثبات دون مستوى 102.50. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 100.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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