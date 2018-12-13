شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر البتكوين على ثباته دون 3400.00، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارة تقاطع سلبي الآن، مما يشكّل حافز سلبي ننتظر أن يدفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط، والذي يستهدف مستويات 3000.00 ثم 2500.00 كمحطات رئيسية تالية. المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات دون مستوى 3635.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3600.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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