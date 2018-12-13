شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول التعافي – تحليل - 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية يوم أمس ليقترب من اختبار مقاومة القناة التصحيحية الهابطة التي تظهر بالصورة، ويعود للانخفاض والتذبذب قرب الدعم المحوري 0.9900، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً حتى الآن، ويحتاج السعر لكسر مستوى 0.9900 لتأكيد التوجه نحو 0.9835 الذي يمثل هدفنا التالي.

الثبات دون 0.9990 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيدفع السعر للعودة إلى الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.0128.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9850 والمقاومة 0.9990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي