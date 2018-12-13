شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي دون المتوسط المتحرك – تحليل - 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل ضغط سلبي مستمر أمام السعر، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات.

وبالتالي، نحن بانتظار تداولات سلبية لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 0.7277 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن الأهداف الرئيسية التالية تصل إلى 0.7080 ثم 0.7020.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7277

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط