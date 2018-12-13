شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت حول المتوسط المتحرك – تحليل - 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت حول المتوسط المتحرك 50، وتداول بسلبية يوم أمس ليختبر حاجز 60.00 دولار، بينما لا يزال السعر محصوراً داخل النطاق الجانبي الذي يظهر بالصورة، والذي تتمثّل أطرافه بالدعم 58.40 والمقاومة 63.95.

وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أوضح، مع التذكير بأن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر لتكبّد مزيد من الخسائر التي تستهدف مستويات 57.77 ثم 56.00 كمحطات رئيسية تالية، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لبدء محاولات تعافي يصل هدفها الرئيسي الأول عند 70.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.40 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي