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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الانخفاض – تحليل - 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات سلبية يوم أمس ليكسر مستوى 51.46 ويغلق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية على المدى اللحظي والقصير، ونعتقد بأن الفرص متاحة للتوجه نحو 49.10 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات دون 52.85 والأهم دون 54.54.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.10 والمقاومة 52.85
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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