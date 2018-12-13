شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول الاختراق – تحليل - 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة محاولة لاختراق مستوى المقاومة 14.73 يوم أمس، ونلاحظ أن السعر أغلق الشمعة اليومية تماماً عند هذا المستوى، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الحصول على إغلاق إيجابي فوقه سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب وزيارة مستوى 15.22 بشكل رئيسي.

الآن، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن نتأكّد من تصرف السعر بالنسبة للمقاومة المذكورة، مع الإشارة إلى أن الاستقرار دونها سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 13.93 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.40 والمقاومة 14.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي