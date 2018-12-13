شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ضمن نموذج صاعد – تحليل - 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الذهب الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد موضح بالصورة الفرعية، وبالتالي، يحتاج السعر لاختراق مستوى 1247.00 لتفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج والحصول على حافز جيد يعزز فرص التوجه نحو هدفنا الإيجابي المنتظر عند 1262.51.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 1238.30، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الارتفاع ضمن القناة التصحيحية الصاعدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1235.00 والمقاومة 1262.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد