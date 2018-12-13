شكرا لقرائتكم خبر عن رمال تسيطر عليه الموجة التصحيحية الصاعدة – تحليل صباحي – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة رمال الكويت العقارية (REMAL) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.33% بما يعادل 0.60 نقطة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 40.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة 54.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.50 ومستوى المقاومة 54.00 .