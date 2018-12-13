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شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة يرتفع بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) في آخر جلساته ، ليحاول السهم تعويض بعض خسائره السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.44% بما يعادل 0.10 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 21.50 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 18.92 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.92 ومستوى المقاومة 24.00 .
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