شكرا لقرائتكم خبر عن السلام يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) بتداولاته الأخيرة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.31% بما يعادل -0.10 نقطة ، ليستند السهم إلى دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 36.80 ، طيلة ثبات الدعم 32.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.00 ومستوى المقاومة 34.50 .