- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن التخصيص يمحو جميع مكاسبه – تحليل صباحي – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم التخصيص القابضة (KPPC ) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك بعد ارتفاعه خلال تلك الجلسة ليلامس مستوى المقاومة 54.00 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 43.00 إلى 65.00) ، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أجبره ذلك على الارتداد انخفاضاً ليمحو جميع مكاسبه .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 51.40 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 47.71 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.00 ومستوى المقاومة 54.50 .
شكرا لقرائتكم خبر عن التخصيص يمحو جميع مكاسبه – تحليل صباحي – 13-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .