شكرا لقرائتكم خبر عن التخصيص يمحو جميع مكاسبه – تحليل صباحي – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم التخصيص القابضة (KPPC ) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك بعد ارتفاعه خلال تلك الجلسة ليلامس مستوى المقاومة 54.00 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 43.00 إلى 65.00) ، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أجبره ذلك على الارتداد انخفاضاً ليمحو جميع مكاسبه .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 51.40 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 47.71 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.00 ومستوى المقاومة 54.50 .