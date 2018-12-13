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شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم السهم مستوى المقاومة المهم 33.70 ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 33.70 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 38.90 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 36.00 .
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