شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.47% بما يعادل -1.00 نقطة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 214.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 199.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 203.00 ومستوى المقاومة 218.00 .