شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم زين السعودية (7030) على ارتفاع جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح في اختراق مستوى المقاومة 7.16 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 8.55 إلى 5.77) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.12% بما يعادل 0.22 ريال ، وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وأيضاً مع ارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 7.16 ، ليستهدف مستوى المقاومة 7.96 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.00 ومستوى المقاومة 7.60 .