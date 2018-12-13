شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له في أسبوع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر الجاري أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 113.46 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.29 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.50، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 113.21.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 5 ألف طلب إلى 226 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي مع مطلع هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 19 ألف طلب إلى 1,650 ألف في القراءة الأسبوعية السابقة.

وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تراجعاً 1.0% مقابل ارتفاع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 3.5%، وذلك قبل أن نشهد من قبل وزارة الخزانة الأمريكية قراءة ميزانية الخزانة والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 193.5 مليار مقابل 100.5 مليار في تشرين الأول/أكتوبر.