شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.11% لتتداول حالياً عند 14.84$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في ستة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 14.85$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 97.07 مقارنة بالافتتاحية عند 97.04.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 5 ألف طلب إلى 226 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي مع مطلع هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 19 ألف طلب إلى 1,650 ألف في القراءة الأسبوعية السابقة.

وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تراجعاً 1.0% مقابل ارتفاع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 3.5%، وذلك قبل أن نشهد من قبل وزارة الخزانة الأمريكية قراءة ميزانية الخزانة والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 193.5 مليار مقابل 100.5 مليار في تشرين الأول/أكتوبر.