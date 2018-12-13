شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي.

في تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1367 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1369 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1365، بينما حقق الأعلى له عند 1.1377.

هذا تترقب الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا، صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، ومقابل نمو 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية للمؤشر ذاته لفرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 0.2% ومقابل نمو 0.1%.

ويأتي ذلك قبل انطلاق فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي من المتوقع أن يتم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.40% والإعلان عن انتهاء برنامج التيسير الكمي، وصولاً لحديث محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال المؤتمر الصحفي للمركزي الأوروبي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 5 ألف طلب إلى 226 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي مع مطلع هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 19 ألف طلب إلى 1,650 ألف في القراءة الأسبوعية السابقة.

وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تراجعاً 1.0% مقابل ارتفاع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 3.5%، وذلك قبل أن نشهد من قبل وزارة الخزانة الأمريكية قراءة ميزانية الخزانة والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 193.5 مليار مقابل 100.5 مليار في تشرين الأول/أكتوبر.