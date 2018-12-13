شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يستجمع قواه الإيجابية - تحليل صباحي - 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مسجلاً بذلك خسائر بلغت نسبتها -0.35% بما يعادل -18.79 نقطة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 5471.54 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 5384.58 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5369.29 ومستوى المقاومة 5471.54 .
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