الان تتابع الهند تمنع شركة مملوكة لجهة روسية من شراء نفط إيراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نيودلهي -الخليج 365:

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إنه ونتيجة للعقوبات الأمريكية رفضت الهند السماح لمصفاة هندية مملوكة لشركة روسية باستخدام الخام الإيراني الذي حصلت عليه نيودلهي بموجب إعفاءات.

وكان زنغنه يرد على أسئلة في مقابلة مع التلفزيون الإيراني عن سبب امتناع طهران عن شراء مصافٍ في الخارج.

وأضاف أن هناك حاجة لاستثمارات كبيرة، وأن المصافي ستكون خاضعة للدولة المضيفة.

وقال الوزير: إذا امتلكت مصفاة… تكون تحت سيادة الدولة التي توجد فيها… على سبيل المثال اشترت شركة روسية مصفاة إيسار في الهند. لكن غير مسموح لها أن تأخذ نفطاً من إيران.

ومضى قائلاً: الحكومة الهندية حصلت على إعفاء لاستيراد النفط الإيراني لكنها تستخدمه لمصفاتها الحكومية. لم تسمح لهم، للروس بأخذ النفط.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين هنود للتعليق بعد المقابلة التي أذيعت في وقت متأخر من الليل أمس الأربعاء.

واشترت عملاق النفط الروسي روسنفت وصندوق يو.سي.بي، وشركة ترافيغورا السويسرية مصفاة من شركة إيسار بالإضافة إلى 3500 محطة وقود وبنية تحتية بـ12.9 مليار دولار في العام الماضي.