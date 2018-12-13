الان تتابع فيروس «شمعون» الإيراني يضرب خوادم سايبم النفطية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روما- الخليج 365:

قالت شركة سايبم الإيطالية للخدمات النفطية إن اختراقاً عطل أكثر من 300 من أجهزتها للكمبيوتر، استخدمت نسخة من فيروس شمعون، في تطور يربط الواقعة بهجوم كبير وقع في 2012 على شركة أرامكو السعودية.

وقالت الشركة في بيان : أصاب الهجوم الإلكتروني خوادم بالشرق الأوسط، والهند، وأبردين، وإيطاليا، لكن بشكل محدود باستخدام نسخة من فيروس شمعون.

واستخدم فيروس شمعون في بعض أعنف الهجمات الإلكترونية في التاريخ بدءاً من 2012 حين عطل عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أرامكو السعودية، وشركة راس غاز، بالشرق الأوسط وهما هجومان قال باحثون إنهما نفذا لحساب إيران.

وأرامكو السعودية هي أكبر عملاء سايبم.

وقال ماورو بياسيري رئيس قسم الابتكار بالشركة لرويترز إن الهجوم عطل ما بين 300 و400 خادم وما يصل إلى 100 جهاز كمبيوتر شخصي من جملة نحو 4 آلاف جهاز في شركة سايبم.وذكر بياسيري أن الشركة لا تعلم بالجهة التي تقف وراء الهجوم.

ويعتقد باحثون أمنيون على نطاق واسع أن أشخاصاً يعملون لحساب الحكومة الإيرانية يقفون وراء هجمات فيروس شمعون السابقة، وهو ما تنفيه طهران بشدة.ولم يتسن الوصول لمسؤولين في إيران للتعليق.