التموين: خفض سعر كيلو الدواجن المجمدة لـ37 جنيهًا بالمجمعات

القاهرة - مصراوي:
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء الأربعاء، تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة لـ37 جنيهًا بالمجمعات الاستهلاكية بدلًا من 38 جنيهًا، على أن يُنفذ القرار بدءا من صباح الخميس.
ويعد ذلك القرار الثاني لتخفيض أسعار الدواجن المجمدة فس أقل من شهرين، بعدما سبق وتم تخفيض سعر الدواجن المجمدة في شهر أكتوبر الماضى من 40 إلى 38 جنيهًا.
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