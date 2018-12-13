شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب دون حاجز 1,250$ للأونصة مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.06% لتتداول حالياً عند 1,249.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,250.00$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 97.07 مقارنة بالافتتاحية عند 97.04.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 5 ألف طلب إلى 226 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي مع مطلع هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 19 ألف طلب إلى 1,650 ألف في القراءة الأسبوعية السابقة.

وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تراجعاً 1.0% مقابل ارتفاع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 3.5%، وذلك قبل أن نشهد من قبل وزارة الخزانة الأمريكية قراءة ميزانية الخزانة والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 193.5 مليار مقابل 100.5 مليار في تشرين الأول/أكتوبر.