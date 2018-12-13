شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 0.7228 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7220، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7231، بينما حقق الأدنى له عند 0.7212.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للضغوط التضخمية والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 4.0% مقابل 3.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل الكشف عن النشرة الشهرية لبنك استراليا الاحتياطي، وعقب ساعات من أعرب مساعد محافظ المركزي الاسترالي للأسواق المالية كريستوفر كينت أنه من المرجح أن تكون الخطوة المقبلة هي رفع الفائدة وأنه أيضا لا يوجد ما يمنع القيام بخفضها.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 5 ألف طلب إلى 226 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي مع مطلع هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 19 ألف طلب إلى 1,650 ألف في القراءة الأسبوعية السابقة.

وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تراجعاً 1.0% مقابل ارتفاع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 3.5%، وذلك قبل أن نشهد من قبل وزارة الخزانة الأمريكية قراءة ميزانية الخزانة والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 193.5 مليار مقابل 100.5 مليار في تشرين الأول/أكتوبر.