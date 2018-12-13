شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مراحل برنامج تأهيل المدربين بالجهاز الإدارى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة برنامج اعداد المدربين والذي يهدف الى تأهيل المشاركين تأهيلاً علمياً ومهارياً واكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين في مجالات عملهم بالجهاز الإداري. وفيما يلي أهم ما يهم القارئ معرفته عن هذا البرنامج:- ١-تقدم فى تلك الدورة اكثر من 200 مرشح من مختلف وحدات الجهاز الادارى للدولة عن طريق ابداء رغبتهم فى حضور البرنامج لدى جهات عملهم ومن ثم ترشيحات جهات عملهم لهم. 2- تم ارسال تلك الترشيحات الى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 3- نظرا للاقبال الشديد على هذا البرنامج وضع الجهاز معايير للمفاضلة والاختيار من بين المرشحين على اساس (التأهيل العلمى / الخبرة العملية / السمات الشخصية) كمرحلة اولى للاختيار 4- عقد الجهاز مقابلات شخصية مع المتقدمين لاختيار افضلهم. 5- حسم الجهاز اختيار عدد 39 مرشح لهذا البرنامج التدريبى من مختلف وحدات الجهاز الادارى للدولة.

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