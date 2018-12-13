شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تفوقت القوى البيعية على الشرائية خلال جلسة أمس الأربعاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 0.356 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 0.35 درهم، ليخسر بذلك جميع مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الحالي، لذلك نحذر من اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، حيث في هذه الحالة سيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.30 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.34 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.37 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط