- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اشراق العقارية (ESHRAQ) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق أمس الأربعاء عند مستوى 0.513 درهم، ليعود بذلك أعلى الحد السفلي من القناة الهابطة طويلة الأجل، والذي يشكل دعما، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة شراء، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستويات أعلى قد تصل الى 0.55 درهم خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط ثبات السهم أعلى مستوى 0.50 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.50 وبين مستوى المقاومة هو 0.53 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اشراق العقارية (ESHRAQ) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 13-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .