شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اشراق العقارية (ESHRAQ) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق أمس الأربعاء عند مستوى 0.513 درهم، ليعود بذلك أعلى الحد السفلي من القناة الهابطة طويلة الأجل، والذي يشكل دعما، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة شراء، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستويات أعلى قد تصل الى 0.55 درهم خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط ثبات السهم أعلى مستوى 0.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.50 وبين مستوى المقاومة هو 0.53 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد