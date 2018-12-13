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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الوطني (NBAD) يخترق خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 13.70 درهم، فقد نجح السهم في دفع السهم لأعلى ليغلق أمس الأربعاء عند مستوى 14 ريال، مستقرا أعلى خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يعد إشارة إيجابية، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك إشارة إيجابية قد تمنح السهم مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة 14.40 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 13.70 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 13.85 وبين مستوى المقاومة هو 14.15 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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