شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز (DANA) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 0.84 درهم، فقد عمق السهم من خسائره مخترقا هذا المستوى، حيث انهى تداولات أمس الأربعاء منخفضا عند ادنى مستوى خلال الجلسة وهو 0.821 درهم، مما يعكس استمرار الأداء السلبي للسهم، لذلك فان الأنظار تتجه حاليا لمستوى الدعم التالي والنفسي عند 0.75 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.86 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.80 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.84 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط