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شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة العقارية (RAKPROP) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى ليغلق أمس الأربعاء عند مستوى 0.49 درهم، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.45 درهم خلال جلسة الثلاثاء الماضي، ومصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعكس ارتفاع حالة التفاؤل لدى المتداولين بشان الاتجاه القادم للسهم، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم لمستوى المقاومة الهام عند 0.53 درهم كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.45 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.47 وبين مستوى المقاومة هو 0.51 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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