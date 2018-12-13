شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اسمنت الخليج (GCEM) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.70 درهم، حيث اغلق عند هذا المستوى أمس الأربعاء، كما يعد هذا المستوى هو مستوى الدعم الحالي، وكذلك أدنى مستوى يصل اليه السهم في سبع سنوات، مما يعكس التشاؤم الكبير الذي يعاني منه المتداولين في الاجل القصير والمتوسط، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى 0.70 درهم، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.63 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.65 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.75 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط