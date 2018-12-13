شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية لزراعة الاسماك (ASMAK) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق أمس الأربعاء عند مستوى 0.981 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 1.05 درهم، منعته من مواصلة الارتفاع الذي حققه السهم خلال الثلاثاء، حيث تراجع في ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر ماكد، حيث مازال يتداول أسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم لمستوى الدعم النفسي عند 0.90 درهم، شرط ثبات السهم أسفل مستوى 1.06 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.95 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.03 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط