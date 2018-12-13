شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للملاحة والوساطة (GULFNAV) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات أمس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 0.999 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع خلال الجلسة بلغ 1.03 درهم، ويتلقى السهم حاليا دعما من خلال ملامسته للحد السفلي من القناة الصاعدة طويلة الأجل، وهو ما قد يدفع بالسهم لأعلى مرة أخرى لاعادة اختبار مستوى المقاومة الحالي عند 1.04 درهم، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى 1.16 درهم، ومع ذلك نحذر من اختراق السهم لمستوى 0.97 درهم. فقد يصل في هذه الحالة لمستوى الدعم التالي عند 0.86

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.99 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.04 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد