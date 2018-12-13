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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للملاحة والوساطة (GULFNAV) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات أمس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 0.999 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع خلال الجلسة بلغ 1.03 درهم، ويتلقى السهم حاليا دعما من خلال ملامسته للحد السفلي من القناة الصاعدة طويلة الأجل، وهو ما قد يدفع بالسهم لأعلى مرة أخرى لاعادة اختبار مستوى المقاومة الحالي عند 1.04 درهم، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى 1.16 درهم، ومع ذلك نحذر من اختراق السهم لمستوى 0.97 درهم. فقد يصل في هذه الحالة لمستوى الدعم التالي عند 0.86
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.99 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.04 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للملاحة والوساطة (GULFNAV) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 13-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .