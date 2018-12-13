شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يقلص مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0.431 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وبالتزامن مع استمرار تداول مؤشر ماكد أسفل خط الصفر، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 0.35 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.48 درهم، لذلك نوصي بمراعاة الحيطة والحذر خلال الأيام والاسابيع القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.41 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.45 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط