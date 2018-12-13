شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق أمس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 0.379 درهم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يعكس ارتفاع وتيرة الشراء داخل السهم خلال الأيام القليلة الماضية، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية استمرار حالة البيع المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستوى المقاومة 0.45 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0.34 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.37 وبين مستوى المقاومة هو 0.39 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد