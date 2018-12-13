شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق أمس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 4837 نقطة، في ظل تقارب قيمة التداول من متوسطها الأسبوعي، وبالتزامن مع تمكن المؤشر من تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يعكس بدء الأداء الإيجابي للمؤشر والذي نتوقع ان يصل به لمستوى المقاومة الهام عند 4900 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 4770 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم



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