شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق أمس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 2573 نقطة، في ظل تدني قيمة التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى مقاومته الحالي والقوي عند 2600 نقطة، حيث يواجه خط القناة الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع المؤشر لأسفل مرة أخرى لأسفل لمستوى الدعم 2500 نقطة، شرط بقاء المؤشر أسفل مستوى 2680 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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