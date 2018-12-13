شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تراجعا خلال جلسة أمس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10433 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، كما انزلق المؤشر أسفل خط "Tenkan Sen " وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" مما يعكس استمرار حالة التشاؤم التي تنتاب المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق المؤشر من خسائره للوصول لمستوى الدعم الهام عند 10250 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 10550 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 13-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .